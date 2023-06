Mbappé vit une énorme désillusion, Pogba sort du silence

Jean de Teyssière

Le 28 juin 2021, sur les coups de 22h30, la France tombait dans la liesse la plus totale après le but magistral inscrit par Paul Pogba face à la Suisse, en huitième de finale de l'Euro 2021. En 18 minutes, les Bleus ont totalement renversé le match et menaient 3-1 à la 75ème minute de jeu. Mais la suite de l'histoire est tragique avec l'égalisation expresse des Suisses, puis la défaite aux tirs au but, marquée par l'échec de Kylian Mbappé lors de la cinquième tentative française. Paul Pogba est revenu sur cette terrible défaite.

La saison de Paul Pogba a été difficile sur tous les plans. Sportivement, l'international français a raté la majeure partie de la saison suite à une blessure au ménisque et une opération qui l'a empêché de disputer la Coupe du monde. La dernière grande compétition internationale de la Pioche est l'Euro 2021, qu'il a marqué de son empreinte avec un but splendide face à la Suisse, mais qui s'est fini tragiquement pour les Bleus.

« On ne peut pas toujours gagner »

Paul Pogba s'est livré longuement au média français Views et il est également revenu sur la tragique élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro 2021 face à la Suisse : « On se dit dans nos têtes qu’on ne peut pas toujours gagner. On voit nos erreurs. On était plutôt attendu, on était les favoris de l’Euro. C’est toujours un peu plus dur d’être favori parce qu’il y a toujours une plus grosse attente sur les joueurs et l’équipe en général. Donc il y a un peu plus de pression. »

Le PSG craque pour le «nouveau Pogba», l’annonce est imminente https://t.co/G5b8Gb3SOZ pic.twitter.com/z3zgd0T4s6 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

« La Suisse a vraiment bien joué »