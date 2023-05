Équipe de France : Deschamps lance un gros défi à Paul Pogba

Benjamin Labrousse

Alors qu’il avait décidé de retourner à la Juventus l’été dernier, Paul Pogba a connu une saison cauchemardesque chez les Bianconeri. Longuement blessé, le milieu de terrain français était revenu peu à peu sur les terrains avant de finalement rechuter. Ces nombreuses blessures lui ont notamment fait perdre son statut en équipe de France, même si Didier Deschamps estime que « La Pioche » est en capacité de revenir à son meilleur niveau.

Le 14 mai dernier, Paul Pogba s’effondrait sur la pelouse du Juventus Stadium. Le milieu de terrain, touché aux ischios-jambiers était contraint de quitter le terrain à la 23ème minute face à la Cremonese. Un nouveau coup dur pour le Français, qui ne devrait pas rejouer avant la saison prochaine. Alors que l’équipe de France affrontera Gibraltar et la Grèce lors des éliminatoires de l’Euro 2024, le sélectionneur Didier Deschamps s’est exprimé sur le milieu de la Vieille Dame .

Didier Deschamps a « beaucoup échangé » avec Paul Pogba

Présent ce mercredi en conférence de presse afin d’annoncer la liste des 23 joueurs présents dans le groupe des Bleus pour ces deux rencontres, Didier Deschamps s’est exprimé sur le cas Paul Pogba. « J’ai échangé beaucoup avec Paul (Pogba, ndlr) bien évidemment. Il a une saison très difficile pour lui, déjà hors du terrain. Il est amené à avoir des blessures à répétition. Il était revenu puis il a de nouveau eu un problème. Qu’il ait les capacités physique et mentale pour revenir, il n’y a pas de soucis » .

Paul Pogba « va tout faire » pour revenir en équipe de France affirme Deschamps