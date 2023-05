Deschamps fait sa révolution, une légende lance un avertissement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A 36 ans, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. Numéro 2 depuis quelques temps, Mike Maignan a récupéré le flambeau et a très bien lancé cette nouvelle aventure. Même s’il est séduit par le portier du Milan AC, Fabien Barthez estime qu’il lui « manque encore quelque chose ».

Quelques jours après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. Joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France, Lloris aura tout vu avec les Bleus . Le gardien de Tottenham a disputé quatre Coupe du monde et a touché le graal en 2018, avant de l’effleurer en 2022. Sa carrière internationale aura été immense et à 36 ans, Hugo Lloris a laissé le flambeau à Mike Maignan, lancé par Didier Deschamps.

Débuts clinquants pour Maignan

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens du monde, Mike Maignan a très bien débuté en tant que numéro 1. Décisif sur pénalty contre les Pays-Bas, Maignan a surtout sauvé les Bleus dans les dernières minutes en Irlande d’un arrêt incroyable. Une parade qui n’a sûrement pas laissé insensible Fabien Barthez, l’un des plus grands gardiens de l’histoire de l’équipe de France. Le champion du monde 98 s’est d’ailleurs exprimé sur l’arrivée de Maignan au poste de titulaire.

«Il manque encore quelque chose»