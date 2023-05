OM : Snobé par Deschamps, il se lâche sur l’équipe de France

Hugo Chirossel

En novembre dernier, Jonathan Clauss pensait faire le voyage au Qatar avec l’équipe de France. Finalement, le latéral de l’OM est resté à Marseille et a été un des grands absents de la liste de Didier Deschamps. Interrogé à ce sujet, le joueur âgé de 30 ans assure ne plus se focaliser sur la sélection.

« À la fin de la liste, je n'avais plus de mots. Ma copine était à côté de moi mais j'étais dans le vide. Dans un flou total pendant une heure, une heure et demie. Ma mère a essayé de m'appeler quinze fois. Je n'avais pas les mots et ça m'a fait mal sur le coup . » Dans un entretien accordé au Canal Football Club en janvier dernier, Jonathan Clauss était revenu sur sa non-sélection pour la Coupe du monde 2022.

« Être très bon pour mon club »

Retenu par Didier Deschamps lors des rassemblements précédent le Mondial au Qatar, Jonathan Clauss n’avait finalement pas fait le voyage avec l’équipe de France. Aujourd’hui, il souhaite uniquement se focaliser sur ses performances avec l’OM.

« Si ça n'arrive pas, c'est pas grave »