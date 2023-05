Payet - Guendouzi : L’entraîneur de l’OM n’a aucun regret

Hugo Chirossel

Arrivé l’été dernier en remplacement de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a rapidement imposé ses idées et son management à l’OM. Ce qui a créé certaines tensions en interne, notamment avec Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur croate n’a pas de regret et s’est dit très content du travail effectué cette saison.

L’été dernier, le paternaliste Jorge Sampaoli a laissé sa place à l’intransigeant Igor Tudor sur le banc de l’OM. L’arrivée du Croate a rebattu les cartes au sein de l’effectif marseillais, notamment en ce qui concerne Dimitri Payet et Matteo Guendouzi. Titulaires indiscutables sous les ordres de l’Argentin, ils ont vu leur temps de jeu se réduire drastiquement cette saison. Un management qui interroge certains observateurs, notamment Jérôme Rothen.

« Il n'y a aucune psychologie »

« Payet ? Tudor est arrivé avec ces principes de jeu et il lui a coupé la tête, comme Gerson et Guendouzi. Le traitement de Guendouzi ces 6 derniers mois, c'est quoi ça ? Clauss aussi pendant un moment... il n'y a aucune psychologie. (...) Qu'on aime ou pas Payet, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je reste persuadé qu'il aurait pu avoir plus de temps de jeu, parce qu'il a beaucoup plus de talent en terme de vision et de qualité technique. Si tu le fais pas jouer, forcément qu'il va s'ankyloser », a récemment déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« J'ai fait peu d'erreurs sur ce sujet »