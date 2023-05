Guendouzi - Payet : Il annonce leur fin à l’OM en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cantonné à un rôle de remplaçant de luxe cette saison sous les ordres d’Igor Tudor à l’OM, Dimitri Payet a même été suspendu le week-end dernier par l’entraîneur croate. Une gestion assez incompréhensible aux yeux de Jérôme Rothen, qui pointe également du doigt le cas Mattéo Guendouzi à l’OM.

Dimitri Payet et l’OM, c’est bientôt la fin ? Il est de plus en plus question d’un départ de l’emblématique numéro 10 marseillais en fin de saison, lui qui doit se contenter d’un temps de jeu très limité depuis plusieurs mois avec Igor Tudor, au même titre que son coéquipier Mattéo Guendouzi. Et selon Jérôme Rothen qui a évoqué le sujet sur RMC Sport , les deux joueurs de l’OM n’ont plus d’avenir au club avec cet entraîneur.

« Il ne méritait pas ça »

« Je suis juste étonné par le timing. Je pensais qu'avec tout ce que Payet a vécu tout au long de la saison, que ça allait arriver bien avant ce genre de comportements et la mise à l'écart. Ce n'est pas arrivé parce qu'il a rongé son frein et fermé sa tronche, mais je pars du principe que la gestion a été horrible. Il ne méritait pas du tout un telle mise à l'écart. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils vont finir troisième. Ce qui est hors des clous de l'objectif du club, qui était de faire aussi bien que la saison dernière, c'est à dire finir deuxième et être qualifié direct en Ligue des Champions. Avec les résultats en Coupe et en C1 en plus, ça lui donne tort d'avoir procédé à cette gestion », estime l’ancien joueur du PSG.

« Il a coupé la tête de Payet et Guendouzi »