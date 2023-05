Surprise pour Deschamps, quatre cracks prêts à lui tourner le dos ?

Alexis Brunet

L'Équipe de France est entrée dans un nouveau cycle depuis la fin de la Coupe du Monde au Qatar. De nombreux joueurs importants ont pris leur retraite et Kylian Mbappé est devenu le nouveau capitaine des Bleus. Didier Deschamps s'appuie sur de nouveaux jeunes joueurs, mais il se pourrait bien qu'il ne puisse pas compter sur quatre cracks.

La Coupe du Monde au Qatar a marqué la fin d'une ère en Équipe de France. Capitaine emblématique des Bleus, Hugo Lloris a pris sa retraite, tout comme sa doublure Steve Mandanda. Raphaël Varane lui aussi a décidé de dire stop, voulant prendre plus de temps pour lui-même.

Kylian Mbappé, étendard de la nouvelle génération

Didier Deschamps a décidé de faire des choix forts pour la suite de son aventure de sélectionneur. Exit Hugo Lloris donc et bienvenue à capitaine Mbappé. Le joueur du PSG est devenu à 24 ans le nouveau capitaine des Bleus. Nouveau capitaine, mais aussi nouvelle génération. De nombreux jeunes joueurs sont amenés à prendre de plus en plus d'importance au sein de cette équipe, comme Randal Kolo Muani ou bien Eduardo Camavinga.

Quatre binationaux sont suivis par le Maroc