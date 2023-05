Ce joueur est agacé, la révélation de Deschamps

Hugo Chirossel

Lors de la rencontre entre l’équipe de France et la Tunisie pendant la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps avait titularisé Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche. Ce qui a donné des idées à Carlo Ancelotti, qui utilise lui aussi régulièrement l’international français à cette position. Le principal concerné a souvent exprimé qu’il n’était pas un grand fan de ce poste, une frustration dont le sélectionneur des Bleus a conscience.

« Non, ce poste ne me plaît toujours pas (rires). Le plus important c’est d’aider l’équipe et voilà je le fais encore . » Après la qualification du Real Madrid pour les demi-finales de la Ligue des champions, en éliminant Chelsea, Eduardo Camavinga s’était exprimé sur son nouveau positionnement. Depuis que Didier Deschamps l’a utilisé au poste de latéral gauche pendant la Coupe du monde, Carlo Ancelotti le fait également lorsque la Casa Blanca en a besoin. Ce qui devrait encore une fois être le cas ce mercredi soir contre Manchester City.

« Il prend moins de plaisir qu'au milieu »

Eduardo Camavinga ne raffole pas de ce poste, chose dont Didier Deschamps a conscience. « Il prend moins de plaisir qu'au milieu, où il touche beaucoup le ballon, alors qu'au poste d'arrière gauche, il peut être frustré quand l'action se développe de l'autre côté. L'un de ses petits défauts, d'ailleurs, pouvait être la fermeture à l'intérieur quand le ballon est à l'opposé. Mais il a intégré ça, il est intelligent, et c'est à ce poste qu'il est titulaire au Real », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à L’Équipe .

« Il y a chez lui une frustration »