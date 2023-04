Malaise au Real Madrid, il se lâche en direct

Amadou Diawara

Formé au milieu de terrain, Eduardo Camavinga est parfois placé en tant qu'arrière gauche en dépannage, que ce soit en équipe de France ou avec le Real Madrid. Aligné dans ce nouveau rôle ce mardi soir contre Chelsea, le protégé de Didier Deschamps et de Carlo Ancelotti a avoué qu'il n'aimait toujours pas ce poste.

Alors que Lucas Hernandez s'est blessé dès les premières minutes du match contre l'Australie pour le début des Bleus à la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps a dû improviser pour faire souffler son frère Theo Hernandez. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a tenté de repositionner Eduardo Camavinga en tant qu'arrière gauche lors de la compétition. Un choix qui a porté ses fruits, comme en témoigne son entrée en jeu en finale du Mondial, et qui a donné des idées à Carlo Ancelotti.

Camavinga découvre un nouveau rôle

Victime d'une hécatombe au poste d'arrière gauche, Carlo Ancelotti a imité Didier Deschamps avec Eduardo Camavinga. En effet, le coach du Real Madrid n'hésite pas à décaler son milieu de terrain dans le couloir lorsqu'il en a besoin. D'ailleurs, Eduardo Camavinga était positionné à ce nouveau poste ce mardi soir face à Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des Champions, et ce, même s'il n'est toujours pas fan de cette révolution.

«Ce poste ne me plait toujours pas»