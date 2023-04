Karim Benzema reçoit un incroyable message en public

Hugo Chirossel

Buteur mercredi dernier lors de la victoire du Real Madrid face à Chelsea (2-0), en quarts de final aller de la Ligue des champions, Karim Benzema était de nouveau titulaire samedi soir, à l’occasion du déplacement des Merengue sur la pelouse de Cadix (0-2). L’attaquant âgé de 35 ans a reçu les éloges de Carlo Ancelotti après la rencontre.

Trois jours après sa victoire face à Chelsea en quarts de final aller de la Ligue des champions (2-0), le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de Cadix samedi soir (0-2). Une rencontre remportée par la Casa Blanca , grâce à des buts de Nacho Fernandez et Marco Asensio.

Une grande nouvelle tombe pour l’avenir d’une star du Real Madrid https://t.co/bmw7qu9upX pic.twitter.com/BxuHP567ty — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

« Un match fantastique »

S’il n’a pas marqué, Karim Benzema était titulaire au coup d’envoi, lui qui a parfois eu du mal à enchaîner les rencontres cette saison. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a encensé son joueur : « Il y a un joueur de 35 ans qui a joué un match fantastique mercredi soir, et qui rejoue un autre match fantastique trois jours plus tard. Karim, c'est le signal que l'équipe va très bien physiquement », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid.

« Profiter de son talent sur le terrain »