Agression au Real Madrid, la victime sort du silence

La rédaction

Villarreal a frappé un gros coup samedi soir en s'imposant sur la pelouse du Santiago Bernabeu face au Real Madrid (2-3), la première cette saison à domicile en Liga. Mais le match a été marqué par un grave incident mêlant le milieu de terrain du Real Madrid et Alex Baena le milieu de Villarreal. L'Uruguayen aurait frappé au visage son adversaire suite à des propos que ce dernier aurait eu il y a 3 mois, qu'il dément.

Le feuilleton remonterait au 19 janvier dernier. Lors du match de Coupe du Roi remporté par le Real Madrid à la Ceramica (3-2), Alex Baena aurait eu des propos assez violents envers le fils de Fede Valverde et sa compagne. L'Uruguayen n'a pas oublié et aurait profité de la fin du match pour venger ces propos.

« Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître »

Selon Mundo Deportivo et de nombreux autres médias espagnols, Fede Valverde aurait attendu Alex Baena dans la zone d'attente du bus avant de lui asséner un coup de poing sur la pommette gauche. Un geste qui semblerait être prémédité puisque lors de leur dernière confrontation, alors que Valverde et sa compagne craignaient de perdre leur enfant, le milieu du sous-marin jaune lui aurait dit : « pleure maintenant que ton fils ne va pas naître. » En le frappant, Valverde aurait dit : « répète moi ce que tu m’as dit sur mon fils. »

« C'est totalement faux ce que j'ai dit »