Karim Benzema victime d’une règle étonnante au Real Madrid

L'avenir de Karim Benzema n'est pas encore tout à fait sceller au Real Madrid. Le contrat de l'ancien attaquant de l'équipe de France se termine en juin prochain et pour l'instant il n'a toujours pas prolongé, du moins officiellement. D'ailleurs une clause étonnante non-écrite qui existe au Real Madrid permet au vainqueur du Ballon d'Or de prolonger d'un an automatiquement...

Le Real Madrid va compter à nouveau sur Benzema pour l'emmener loin en Ligue des Champions. Totalement décroché en championnat, la Maison Blanche n'a plus que la Coupe du Roi et la Ligue des Champions à jouer. Auteur d'une campagne européenne épique l'an dernier avec 13 buts inscrits lors des phase finale, il semble remettre ça cette saison. Auteur d'un doublé puis de l'unique but lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool (5-2, 1-0), KB9 commence sa campagne européenne comme il avait débuté la précédente : avec trois buts inscrits.

Benzema, la tentation saoudienne

Mais l'Arabie Saoudite aimerait surfer sur la vague Cristiano Ronaldo pour faire venir d'autres stars proches de la retraite. Karim Benzema en fait partie lui qui fait l'objet de convoitise de la part du royaume saoudien. Selon MARCA , plusieurs millions ainsi qu'une académie de football portant son nom lui sont proposés pour rejoindre la péninsule arabique. Le numéro 9 madrilène devrait décliner cette proposition, lui qui pense encore avoir des défis à relever avec le Real Madrid, club dans lequel il est arrivé il y a bientôt 15 ans.

