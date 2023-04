Mercato : Benzema et Messi bientôt réunis ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait quitter le Paris Saint-Germain deux ans après son arrivée. Car si une prolongation semblait possible il y a encore quelques semaines, les choses semblent avoir commencé à évoluer et les deux parties se seraient peu à peu éloignées, avec un départ qui est donc devenu plus que possible. Mais pour aller où ?

A bientôt 36 ans, Lionel Messi se retrouve à un tournant de sa carrière puisqu’il n’a toujours pas prolongé un contrat qui le lie au PSG jusqu’au 30 juin prochain. Depuis le 1er janvier il peut même discuter avec d’autres clubs et si un départ semblait être exclu il n’y a pas si longtemps, on peut désormais l’envisager sérieusement.

Messi au PSG, c’est fini ?

Plusieurs médias comme RMC Sport ou encore L’Equipe , ont annoncé que Lionel Messi et le PSG seraient destiné à se séparer à la fin de la saison. L’Arabie Saoudite est prête à le couvrir d’or, mais l’Argentin semble séduit par la piste américaine, avec la MLS et surtout l’Inter Miami de David Beckham.

Retrouvailles avec Benzema... en MLS