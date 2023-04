Mercato : Le Qatar pousse pour un gros dossier au PSG

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain rêve à nouveau en grand à quelques semaines du mercato estival, avec l’intention d’en être une nouvelle fois l’un des acteurs principaux. Luis Campos semble déjà avoir ses pistes, mais le président Nasser Al-Khelaifi pourrait bien insister pour l’une des plus grandes promesses du football européen, avec le jeune Jude Bellingham.

Révélation au Borussia Dortmund, où il est devenu incontournable, Jude Bellingham semble prêt à franchri un palier en rejoignant un top club européen. Les cadors de Premier League sont évidemment sur les traces de l’international anglais du Borussia Dortmund, qui semble pourtant avoir un fan tout particulier au PSG.

« Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher »

En pleine Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait en effet annoncé haut et fort son admiration pour le jeune Bellingham, ne cachant pas son intérêt. « C'est un joueur fantastique, quel joueur ! C'est un des meilleurs joueurs de la compétition » avait déclaré le président du PSG, à Sky Sports . « Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et on le respecte, donc si on veut lui parler, on parlera avec son club d'abord ».

Al-Khelaïfi insiste pour Bellingham