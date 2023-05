Équipe de France : Il menace Mbappé, Deschamps le recale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 28 buts sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé domine une fois encore le classement des buteurs en Ligue 1, mais tout pourrait basculer à la dernière journée, Alexandre Lacazette n’ayant qu’une réalisation de retard. Une excellente saison qui a relancé les débats au sujet d’un retour de l'attaquant lyonnais en équipe de France, mais Didier Deschamps en a décidé autrement.

Menacé par Alexandre Lacazette au classement des buteurs en Ligue 1 avant la dernière journée, Kylian Mbappé n’aura pas l’occasion de croiser la route de l’attaquant de l’OL dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 pour les deux prochains matchs de l'équipe de France contre Gibraltar et la Grèce (16 et 19 juin). Didier Deschamps a en effet décidé de se passer des services du joueur de 32 ans, qui n’a plus porté le maillot bleu depuis le 14 novembre 2017, et un déplacement en Allemagne.

Lacazatte talonne Mbappé, mais ce n’est pas suffisant

Alexandre Lacazette est pourtant l’auteur d’une saison de haute volée, totalisant 27 réalisations avec l’Olympique Lyonnais, à une seule unité de Kylian Mbappé et ses 28 buts. Une année brillante qui n’a toutefois pas incité Didier Deschamps à rappeler le capitaine des Gones .

« On continue de le suivre »