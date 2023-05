Il flambe en Ligue 1, Deschamps prend une décision fracassante

Thibault Morlain

Ce mercredi, Didier Deschamps va se présenter à la presse afin de communiquer sa liste pour les prochains matchs de l’équipe de France face à Gibraltar et la Grèce. Qui sera appelé avec les Bleus pour cette fin de saison ? Ils sont beaucoup à attendre un retour d’Alexandre Lacazette en sélection. Mais voilà que Deschamps devrait en décider autrement.

La saison touche à sa fin, mais pour certains, elle va encore durer quelques jours. En effet, durant le mois, on aura le droit à plusieurs rendez-vous internationaux. On reverra ainsi l’équipe de France face à Gibraltar et la Grèce pour les qualifications de l’Euro 2024. Deux rendez-vous pour lesquels Didier Deschamps se présentera à la presse ce mercredi en début d’après-midi.

Deschamps provoque une révolution, le pote de Mbappé valide https://t.co/PTfmSXOqR6 pic.twitter.com/leJxkKkbMp — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Lacazette mis de côté par Deschamps

On aura donc les yeux rivés sur cette liste donnée par Didier Deschamps. Mais voilà que le nom d’Alexandre Lacazette ne devrait pas être cité. Cela aurait toutefois pu être la juste récompense de son excellente saison avec l’OL. Le Lyonnais a empilé les buts, mais cela n’a visiblement pas tapé dans l’oeil du sélectionneur. Selon Le Parisien , Lacazette ne devrait pas faire son retour en équipe de France.

Quid du reste de la liste de l’équipe de France ?

Pour ce qui est du reste de la liste de Didier Deschamps, il ne devrait pas y avoir d’énormes surprises. Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku, délaissés par les pépins physiques, devraient être appelés pour ces matchs de l’équipe de France, au même titre que Wesley Fofana qui pourrait enfin honorer sa première sélection.