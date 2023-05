Deschamps provoque une révolution, le pote de Mbappé valide

Jean de Teyssière

Le premier rassemblent des Bleus depuis la Coupe du monde, en mars dernier avait signé le début d'une nouvelle ère. Après les retraites de Hugo Lloris et Raphaël Varane, Kylian Mbappé a été promu capitaine de l'équipe de France. Un rôle qu'il prend à cœur et qui est validé par son ami, Ousmane Dembélé.

Les deux premiers matchs de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France se sont très bien passés. Cinq buts marqués, zéro encaissé, les Bleus avaient battu sèchement les Pays-Bas (4-0) et un peu plus difficilement l'Irlande (1-0) lors des éliminatoires pour l'Euro 2024. Mbappé s'était même offert une passe décisive et deux buts face aux Néerlandais et avait surtout éteint toute polémique entre lui et Antoine Griezmann en offrant une passe décisive au joueur des Colchoneros dès la 2ème minute de jeu.

« Il faut l'appeler capitaine maintenant »

Dans l'émission de TF1 , Téléfoot , Ousmane Dembélé est revenu sur ce nouveau capitaine, même s'il n'avait pas pris part au rassemblent à cause d'une blessure : « Le capitaine, maintenant il faut l’appeler comme ça. Je suis content, ça fait plaisir. Je lui ai envoyé un message quand j’ai su qu’il était capitaine. »

« C'est un très bon capitaine »