Il lâche l’équipe de France, la réaction de Deschamps

Alors qu’il a dévoilé ce mercredi sa liste pour affronter Gibraltar et la Grèce, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Didier Deschamps a été interrogé sur Robin Le Normand. Ce dernier s’est récemment fait naturaliser espagnol et pourrait bientôt faire ses débuts avec la Roja. Le sélectionneur des Bleus a confirmé cette tendance et a souhaité bonne chance au défenseur de la Real Sociedad.

Comme Aymeric Laporte avant lui, Robin Le Normand devrait bientôt découvrir la sélection espagnole. Le défenseur de la Real Sociedad, né en France, n’a jamais été sélectionné par Didier Deschamps et a récemment obtenu la nationalité espagnole. Présent en conférence ce mercredi, le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour affronter Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin), dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024. Didier Deschamps a été interrogé sur la possibilité pour Robin Le Normand de jouer sous les couleurs de la Roja .

« Je n'ai jamais été agacé par ces situations car c'est leur liberté. Robin a un parcours atypique, on le suivait depuis un moment. Ce n'est pas un joueur qui joue dans un grand club européen, et il ne prend pas beaucoup de place dans l'espace médiatique. Mais il est performant depuis plusieurs saisons. C'est son choix et je lui souhaite le meilleur avec la sélection espagnole », a déclaré Didier Deschamps.

« Où j'ai été formé, où j'ai réalisé mon rêve d'enfant ? C'est ici, en Espagne »