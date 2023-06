Mbappé claque la porte du PSG, ce n’est pas un problème

Thibault Morlain

Depuis 2017, le PSG profite du talent de Kylian Mbappé pour gagner des trophées. Oui mais voilà, cette belle histoire pourrait bien se terminer d’ici quelques semaines ou mois. En effet, alors que le natif de Bondy a visiblement décidé de partir libre en 2024, le PSG voudrait lui le vendre dès cet été désormais. Forcément, perdre Mbappé sera compliqué à digérer pour le club de la capitale. Pour autant, Alain Cayzac a tenu à relativiser cela.

Dans une lettre, Kylian Mbappé a annoncé au PSG qu’il ne souhaitait pas prolonger jusqu’en 2025 et activer son année supplémentaire en option dans son contrat. Un choix fort qui en a entraîné un autre. En effet, face à la crainte de voir le Français partir libre en 2024, le PSG aurait alors décidé de placer Mbappé sur le marché des transferts. Après avoir longtemps retenu leur joyau, les Parisiens seraient cette fois prêts à le vendre cet été.

Mbappé - PSG : Un incroyable ultimatum est lancé ! https://t.co/TOCKyx9gLO pic.twitter.com/h3B7AXjNMv — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

« Un mal pour un bien »

Pour Le Parisien , Alain Cayzac, ancien président du PSG, s’est exprimé sur ce possible départ de Kylian Mbappé. Et pour lui, le club de la capitale arrivera à s’en remettre : « Je ne suis évidemment pas heureux à l’idée de le voir partir dès cet été, mais quelle que soit l’immensité de son talent, rien ne peut être construit dans l’incertitude et sans un minimum de visibilité. Le PSG s’en remettra. Cette équation aurait été à résoudre un jour ou l’autre et que ce soit aujourd’hui serait un mal pour un bien ».

« Le club s’est toujours remis du départ de ses stars »