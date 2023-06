Mercato : Il s’annonce au PSG pour l’année prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa première saison plutôt décevante dans les rangs du PSG et les spéculations quant à un possible départ dès cet été, Fabian Ruiz vend la mèche pour son avenir. Et le milieu de terrain espagnol ne semble absolument pas envisager un départ du PSG seulement un an après son arrivée.

Lors du mercato estival 2022, le PSG avait opéré à une véritable révolution de son milieu de terrain en attirant de nouveaux visages tels que Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Ce dernier, recruté en provenance de Naples pour 23M€, débarquait avec une solide réputation au PSG, mais tout ne s’est pas forcément pas passé comme prévu pour l’international espagnol.

Mercato : Incroyable, le PSG a trouvé la recrue parfaite https://t.co/IoZLzzNy9K pic.twitter.com/mlwERfkstB — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Fabian Ruiz pas retenu cet été ?

En effet, au même titre que la plupart des autres recrues, Fabian Ruiz n’est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau au PSG. Et à en croire les dernières tendances, le milieu de terrain de 27 ans ne sera pas forcément retenu par sa direction en cas d’offre intéressante cet été. Toutefois, de son côté, Ruiz a les idées claires…

« Hâte de recommencer au PSG »