Mbappé - Macron : Le PSG a grillé son joker ? 

Thomas Bourseau

Le PSG a fait ses adieux à Kylian Mbappé, avec qui il collaborait depuis sept ans. Cet été, le champion du monde a décidé de rejoindre le Real Madrid. Et le Paris Saint-Germain ne pouvait cette fois-ci pas ressortir la carte présidentielle qu’est Emmanuel Macron pour faire pression sur Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé a effectué un septennat au Paris Saint-Germain. En 2022, et contre toute attente, il décidait de prolonger son contrat au lieu de signer en tant qu’agent libre au Real Madrid comme le club merengue l’escomptait. À l’époque, outre la pression exercée par le comité de direction du PSG et ses propriétaires qataris, Mbappé a vu Emmanuel Macron y ajouter son grain de sel. Une intervention politique qui pourrait avoir fait la différence dans la décision finale de Kylian Mbappé.

«Cette fois, Emmanuel Macron n'a rien tenté»

Ces derniers mois, il a beaucoup été question d’une nouvelle tentative du président de la République de convaincre Kylian Mbappé dans le fait de poursuivre sa carrière au PSG et donc en France. Pour autant il n’en aurait rien été selon le journaliste Laurent Perrin lors d’un chat avec les internautes du Parisien mercredi. « Non, cette fois, Emmanuel Macron n'a rien tenté. Sans doute parce que, compte tenu de sa proximité avec le joueur, il savait qu'il n'y avait rien à faire et que l'heure était venue pour lui de signer au Real Madrid ».

Mbappé : «Un rêve devenu réalité»