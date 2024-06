Mercato - PSG : Le transfert d’un phénomène est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par de nombreux cadors étrangers comme le Real Madrid ou Manchester United, Leny Yoro figure également sur la short-list du PSG depuis maintenant plusieurs mois. Et le jeune défenseur central du LOSC aurait finalement penché en faveur du club parisien à en croire les révélations de Daniel Riolo mardi soir en direct sur RMC Sport.

Le mercato estival 2024 promet d'ores et déjà d'être très agité au sein du PSG ! Kylian Mbappé vient d'officialiser sa signature au Real Madrid, et Luis Campos s'active plus que jamais en coulisses afin de remplacer la star française sur le front de l'attaque. Mais le secteur défensif devrait également connaitre du mouvement dans les semaines à venir au PSG...

C'est fait pour Yoro au PSG ?

Mardi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo a annoncé le transfert de Leny Yoro (18 ans, LOSC) au PSG pour cet été : « Le LOSC va perdre Leny Yoro qui, à priori va rejoindre le PSG, parce que le joueur veut y aller », indique l'éditorialiste. Pourtant, la concurrence est plus rude que jamais pour Yoro...

Du très lourd sur le coup

Le Real Madrid semble également déterminé à recruter le jeune crack du LOSC cet été, mais ce n'est pas tout. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité il y a déjà plusieurs mois, les cadors anglais tels que Manchester United, Liverpool et Manchester City se sont également rencardés pour Leny Yoro. Reste à savoir si l'annonce de Daniel Riolo sur le PSG mettra donc un terme au feuilleton.