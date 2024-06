PSG - Real Madrid : Al-Khelaïfi se fait fracasser pour Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi, le Real Madrid a officialisé l'arrivée de Kylian Mbappé dans le club de la capitale espagnole après un long feuilleton. L'attaquant français a ensuite confié avoir vécu des moments difficiles lors de son aventure au PSG et il entretenait une relation compliquée avec Nasser Al-Khelaïfi, sans jamais le citer. Et visiblement, il est loin d'être le seul à lui en vouloir...

Grande star du PSG de 2017 à cet été, Kylian Mbappé a vécu de grands moments sur le terrain, devenant ainsi l'un des meilleurs joueurs du monde. Pourtant sa relation en interne avec Nasser Al-Khelaïfi s'est dégradée au fil du temps et il n'est pas le seul à le tenir responsable de la mauvaise ambiance au PSG.

Mbappé évoque son calvaire

Ces derniers mois, la situation était tendue avec le président du PSG et Kylian Mbappé a décidé de régler ses comptes mardi en conférence de presse. « On m’a parlé violemment, j’étais persuadé que je n’allais pas jouer. Les gens qui m’ont sauvé, ce sont Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif. Sans eux je n’aurais pas remis le pied sur le terrain. C’est pour ça que j’ai toujours eu cette reconnaissance envers eux. Au PSG je n’étais pas malheureux. Mais il y a des choses et des gens qui m’ont rendu malheureux » a-t-il notamment révélé.

Riolo dézingue Al-Khelaïfi