Mbappé : Le plan qui fait paniquer le PSG

La journée de mercredi au PSG a été marquée par la présentation à la presse du nouvel entraîneur du club parisien : Luis Enrique. Une officialisation qui tombe en même temps que le feuilleton Mbappé et où le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi a logiquement été interrogé. Une position claire : s'il ne prolonge pas, il sera vendu cet été. Mais la réalité est plus compliquée et le Real Madrid semble avoir la main.

L'avenir de Kylian Mbappé est loin d'être réglé et la conférence de presse de mercredi du PSG n'a pas donné plus d'indications que l'on en avait déjà. Après 180 minutes de retard à cause de son avion, Nasser al-Khelaïfi a évoqué avec fermeté le cas de son numéro 7 : « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement. C’est impossible. C'est un club français. Je suis sûr qu’il a déjà dit qu’il ne voulait pas partir gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C'est très clair. » Le Real Madrid se délecte de cette situation...

Le Real Madrid, prêt à poser 200M€ pour Mbappé ?

Cette conférence a logiquement été suivie de près en Espagne, où de nombreux médias ont dépêché des journalistes sur place. Selon AS , le PSG attendrait 200M€ pour qu'un club s'attache les services de Mbappé. Le média rappelle que les relations entre les deux clubs sont inexistantes du fait du feuilleton Mbappé en 2021 mais aussi de la volonté de créer la SuperLigue. Mais ce silence arrange les affaires madrilènes.

Le Real Madrid va patienter, pour mettre la pression sur le PSG