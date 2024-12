Mbappé : La grave erreur du Real Madrid !

Axel Cornic

Après des années de spéculations, Kylian Mbappé et le Real Madrid se sont enfin trouvés cet été. Mais pour le moment on ne peut pas vraiment dire que l’ancienne star du Paris Saint-Germain fasse une grande impression dans son nouveau club, avec de plus en plus de monde qui s’interroge sur son arrivée.

Pour le moment, on ne peut pas dire que Kylian Mbappé fasse l’unanimité au Real Madrid, où on l’attendait tout de même depuis des années. Le Français n’est pas assez décisif pour certains, tandis que d’autres se demandent s’il est vraiment le profil dont avait besoin le club madrilène à ce moment, notamment avec la présence de Vinicius Jr.

« Mbappé est l’un des cinq meilleurs joueurs du monde, mais... »

C’est l’avis de Sami Khedira, qui a porté le maillot du Real Madrid de 2010 à 2015. « Mbappé est l’un des cinq meilleurs joueurs du monde, mais le football ne consiste pas seulement à acheter les meilleurs joueurs et à les mettre sur le terrain. Il faut les adapter à l'équipe » a expliqué le Champion du monde allemand, dans un entretien accordé à MARCA.

« Il est arrivé dans une équipe où il y avait déjà un joueur de premier plan à ce poste, à savoir Vinicius »

« Le premier problème à résoudre est celui de savoir où joue Mbappé, car il est arrivé dans une équipe où il y avait déjà un joueur de premier plan à ce poste, à savoir Vinicius » a poursuivi Khedira, au sujet de Kylian Mbappé. « Et puis il y a un autre aspect : le PSG n'est pas le Real Madrid, le Real est le plus grand club du monde et les attentes sont différentes. Vous partez en Asie, en Afrique, aux Etats-Unis ? Tout le monde parle de Madrid »