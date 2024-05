Mbappé : Il reçoit un bel hommage au PSG avant son transfert

Benjamin Labrousse

Son départ du PSG étant désormais officiel, Kylian Mbappé s’apprête à s’engager en faveur du Real Madrid. En sept ans à Paris, le numéro 7 aura marqué toute une génération de supporters, mais aura également servi d’exemple à plusieurs de ses partenaires, comme l’a confié Bradley Barcola ce jeudi soir.

L’aventure entre Kylian Mbappé et le PSG touche à sa fin. Comme ce dernier l’a officialisé sur les réseaux sociaux, le numéro 7 ne prolongera pas son contrat dans la capitale, et devrait très prochainement s’engager en faveur du Real Madrid. Et forcément, les hommages n’ont cessé de fuser à l’égard du Bondynois, qui disputera son dernier match sous les couleurs du PSG ce samedi soir à l’occasion de la finale de la Coupe de France face à l’OL.

PSG : La nouvelle annonce de Mbappé sur son transfert https://t.co/QHsVTSBg7i pic.twitter.com/WObX9sKkuh — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Mbappé quitte le PSG

Si sa dernière saison au PSG aura laissé un goût d’inachevé aux supporters parisiens, Kylian Mbappé va s’en aller en tant que meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu . Désormais âgé de 25 ans, le capitaine de l’équipe de France a reçu un bel hommage de la part de son futur ex-coéquipier Bradley Barcola.

« Il m’a beaucoup aidé sur le terrain et en dehors »