Le PSG fait déjà un mea culpa à 60M€ ?

Thomas Bourseau

Nombreux étaient les suiveurs du PSG qui pensaient que le club avait fait une bonne affaire sur le marché l’été dernier avec le transfert de Manuel Ugarte pour 60M€. Néanmoins, le milieu de terrain uruguayen a disparu des radars pendant la seconde partie de saison au point où son avenir dans la capitale serait carrément remis en question…

Manuel Ugarte a été l’une des révélations du début de saison du PSG. De par son volume de jeu et la densité qu’il apportait dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain, la recrue estivale à 60M€ s’est petit à petit faite de plus en plus discrète, jusqu’à quasiment n’apparaître que par moments sous le maillot du PSG.

«Il est possible que le PSG examine la situation d'Ugarte cet été»

Pour les grands matchs de fin de saison du PSG et notamment en Ligue des champions, Ugarte n’était pas aligné dans le onze de départ de Luis Enrique. Et il semblerait que cela pourrait engendrer un nouveau départ pour l’international uruguayen pendant le mercato. Le journaliste Jonathan Johnson a d’ailleurs tenu le discours suivant sur sa chronique pour CaughtOffside . « Il est possible que le PSG examine la situation d'Ugarte cet été et décide de le faire partir ou au moins de le prêter. C'est pourquoi les liens avec Bruno Guimaraes ont beaucoup de sens, tout comme ceux avec Youssouf Fofana à Monaco. Il est possible qu'Ugarte soit prêté, peut-être en Serie A ou ailleurs, mais les choses n'ont pas fonctionné comme on le pensait, c'est donc un été important pour lui ».

«Si je serai au PSG l’an prochain ? On verra»