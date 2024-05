Il réclame un mercato de folie à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM sort d’une saison plus que décevante, Pablo Longoria prépare un nouveau remaniement d’effectif très important. Le mercato s’annonce donc très chaud, et cela tombe bien puisqu’Eric Di Meco donne les grandes lignes de ce que doit faire le club phocéen cet été.

Seulement huitième de Ligue 1, l'OM a vécu une saison galère et ne disputera donc aucune compétition européenne la saison prochaine. Par conséquent, Pablo Longoria va encore une fois devoir s'activer durant le mercato afin de renforcer l'effectif marseillais. Un énorme chantier attend le président de l'OM qui, comme à chaque mercato, va probablement s'activer dans tous les sens. Eric Di Meco fait le point sur le mercato à venir de l'OM.

OM : Longoria a enfin trouvé sa grande recrue ? https://t.co/uLPlfiVN33 pic.twitter.com/W6VAHiTXFA — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Di Meco donne les grandes lignes du mercato de l'OM

« Pour moi, Mbemba, Balerdi doivent rester. J’aimerais bien qu’il en soit de même pour Clauss, mais sa position n’est pas évidente à un an de la fin de son contrat et alors qu’il va participer à l’Euro. Il risque d’être pas mal sollicité. J’ai hâte que Rongier revienne. Tu dois t’appuyer sur ces joueurs de club, de devoir, comme lui et Vérétout. Et puis, Aubameyang devant. Avec la saison qu’il a faite, c’est dur d’imaginer l’avenir sans lui », lâche l’ancien joueur de l’OM dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«Tu as tout un secteur offensif à reconstruire»