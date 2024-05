Thomas Bourseau

L’OM va connaître sa première saison sans Coupe d’Europe depuis l’arrivée de Pablo Longoria. Le projet sportif de l’OM a pris un sacré coup ces derniers mois au vu des derniers mercato peu fructueux opérés par le président du club phocéen. Légende de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco évoque l’été de la dernière chance pour Longoria.

Pablo Longoria ne sera pas resté longtemps directeur sportif de l’OM. De l’été 2020 à février 2021, l’Espagnol a occupé cette fonction avant d’être promu président par le propriétaire de l’Olympique de Marseille qu’est Frank McCourt. Et depuis sa prise de fonctions, le club phocéen a toujours disputé une compétition européenne. Mais de par son classement final en Ligue 1 (8ème) pendant l’exercice qui s’est clôturé par une victoire au Havre dimanche dernier (2-1), l’OM ne sera pas européen la saison prochaine.

«Il ne peut plus se tromper. Avant, il avait du crédit. Plus maintenant»

Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’OM où il a passé plus d’une décennie, Eric Di Meco l’annonce, Pablo Longoria a grandement entamé son crédit et n’a plus le droit à l’erreur désormais à l’approche du mercato. « Le président l’a dit récemment, ils se sont trompés sur le mercato estival et hivernal, sur le choix du premier entraîneur, puis de ses successeurs. Il y a eu beaucoup d’erreurs. Le problème à Marseille, c’est qu’il y a tellement eu de mouvements de joueurs, d’entraîneurs, ces dernières années, que tu finis forcément par le payer. On a été conciliants car les résultats suivaient, mais quand tu gères un club de cette façon, le jour où ça dérape comme cette saison, tu rends des comptes cash. J’ai l’impression que le président Longoria sait que c’est sa dernière chance. Il ne peut plus se tromper. Avant, il avait du crédit. Plus maintenant ».

«Si quelqu’un arrivait de l’extérieur aujourd’hui avec toutes les péripéties qu’on a connues cette année, la tâche serait trop compliquée»