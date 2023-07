Mbappé fait ses adieux au PSG, la bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est conscient qu'il sera difficile pour lui de faire changer d'avis le PSG. Le club parisien ne compte plus sur le joueur, tant que ce dernier refuse d'étirer son bail d'une saison supplémentaire. L'international français sait sa situation fragile et n'a pas hésité à faire ses adieux à ses coéquipiers avant leur départ au Japon samedi.

Kylian Mbappé n'imaginait certainement pas une telle réaction de la part du PSG après avoir pris la décision de ne pas étirer son bail d'une saison. Remonté contre son joueur, le club souhaite, tout simplement, tourner la page et entamer un nouveau cycle, sans le Français. D'ailleurs, le club n'a pas hésité à laisser Mbappé à Paris et à l'écarter de la tournée estivale organisée au Japon. « Il y a eu une réunion mardi entre le PSG et l'entourage de Mbappé. Lors de cette réunion, le club espérait obtenir une réponse sur son acceptation d'un transfert ou d'un renouvellement, mais ils n'ont pas eu de réponse. Mardi, Mbappé savait qu'il ne partirait pas en tournée avec le PSG » a confirmé le journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon.

Mbappé a dit au revoir à ses coéquipiers

Resté à Paris, Kylian Mbappé a fait ses adieux à plusieurs de ses coéquipiers selon OK Diario . Le joueur de 24 ans ne sait pas s'il sera toujours présent au PSG à leur retour et a décidé de prendre les devants. Pour rappel, la direction du PSG n'a pas l'intention de le voir partir libre l'année prochaine et fait le nécessaire pour essayer de récupérer une indemnité de transfert dans ce dossier lors de ce mercato.

Le PSG prépare sa sortie