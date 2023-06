Mbappé enrage contre le PSG, il dévoile les raisons

Thibault Morlain

L'été dernier, Kylian Mbappé a donc prolongé avec le PSG, mais voilà que quelques semaines plus tard, le Français avait déjà décidé qu'il ne signerait pas jusqu'en 2025 avec le club de la capitale. Pour quelles raisons ? Mbappé a visiblement en travers de la gorge certaines promesses non tenues et des explications ont été apportées à ce sujet.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, on pourrait donc assister à un divorce cet été. Malgré l'envie du Français de continuer la saison prochaine, le club de la capitale serait désormais enclin à s'en séparer. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il y a un peu de friture sur la ligne entre Mbappé et la direction du PSG. Des tensions qui ont amené à cette situation. Mais comment en est-on arrivé là ?

« Mbappé n'a pas aimé les promesses non tenues »

Correspondant pour Le Parisien ou encore RFI , Pierre Chaperon a expliqué à Bernabeu Digital les motifs de la colère de Kylian Mbappé envers le PSG. Il a alors expliqué : « De ce que je sais, Mbappé n'a pas aimé les promesses non tenues quand il a signé en 2022. Il y a plusieurs rumeurs. Attendait-il un entraîneur du niveau de Zidane ? Attendait-il un attaquant comme Lewandowski ? Le départ de plusieurs stars ? C'est difficile de savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a exprimé son mécontentement envers le PSG à plusieurs reprises cette saison ».

