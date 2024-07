Mbappé a déjà conquis le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid tient enfin son homme. Après des années de désillusions, le club merengue a mis le temps, mais a pu attirer Kylian Mbappé pendant l’intersaison. Et alors que Mbappé a déjà visité le centre d’entraînement et rencontré certains de ses nouveaux coéquipiers, le Français aurait fait l’unanimité à Madrid. Explications.

Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid avec un statut de capitaine de l’équipe de France, de champion du monde et de meilleur buteur de l’histoire du PSG. Toutefois, la recrue phare du mercato estival merengue débarque dans un vestiaire qui vient de gagner la Ligue des champions et la Liga ainsi que l’édition 2021/2022 de la C1, le trophée tant convoité par Mbappé.

«Merci à eux, parce que c'est toujours une bonne chose qu'ils veuillent que je joue avec eux»

De plus, Kylian Mbappé intègre un vestiaire qui est peuplé de prétendants au Ballon d’or 2024 : Dani Carvajal qui vient de remporter l’Euro avec l’Espagne, Jude Bellingham et surtout Vinicius Jr qui est pour beaucoup d’observateurs et de grands noms du football dont Karim Benzema, le lauréat évident est l’attaquant brésilien. De quoi pousser Mbappé à s’intégrer avec humilité au groupe réputé pour la victoire. Cependant, Kylian Mbappé a été particulièrement attendu par le groupe entraîné par Carlo Ancelotti. En conférence de presse de présentation le 16 juillet dernier, Mbappé lâchait le message suivant. « J'ai eu tous les joueurs français, qui m'ont toujours dit et expliqué que c'était le meilleur club du monde. Vinicius aussi, qui m'a demandé de venir et m'a dit que nous jouerions ensemble en attaque. Merci à eux, parce que c'est toujours une bonne chose qu'ils veuillent que je joue avec eux ».

«L’intelligent» et le «joyeux» Mbappé !

Le jour en question, Kylian Mbappé est passé par Valdebebas. Et des sources internes au centre d’entraînement ont affirmé que Mbappé a fait forte impression d’après The Athletic. Le champion du monde aurait été décrit comme étant quelqu’un « d’intelligent » et de « joyeux ». Certes, le club lui a soumis un moins bon salaire que le contrat proposé en 2022, mais Mbappé aurait montré une sérieuse volonté d’intégration. Bien qu’il n’arrive pas en terrain conquis, Mbappé serait déjà parvenu à conquérir le vestiaire madrilène.