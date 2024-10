Luis Enrique : Le PSG lui donne carte blanche !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Luis Enrique, un terrain d’entente aurait été trouvé pour que les deux parties travaillent de concert pour deux années supplémentaires. En attendant une communication officielle du Paris Saint-Germain, Rio Mavuba a tiré son chapeau aux parties concernées avec le souhait de voir un projet sportif clair s’inscrire dans la durée à Paris.

Le Paris Saint-Germain se trouve dans la seconde et dernière année de collaboration avec Luis Enrique. C’est du moins ce que laisse entendre son contrat actuel. Toutefois, comme révélé en fin de semaine dernière par le journaliste Abdellah Boulma puis confirmé par RMC Sport et Le Parisien, l’entraîneur espagnol aurait donné son aval au PSG afin de prolonger son engagement contractuel pour deux saisons supplémentaires, ce qui le lierait au club de la capitale jusqu’en juin 2027.

«C’est une bonne nouvelle pour le PSG»

Ces derniers jours, le feuilleton Luis Enrique ne semble pouvoir connaître qu’une seule et unique issue : une prolongation. Quand bien même il n’a pas souhaité trop s’avancer au vu de l’absence de communication officielle de la part du PSG, Rio Mavuba salue tout de même la continuité d’un projet sportif solide que souhaite mettre le place la direction du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique à sa baguette. « La prolongation de Luis Enrique ? Ce n’est pas encore officiel alors on reste dans le conditionnel. Mais si c’est le cas, je pense que c’est une bonne nouvelle pour le PSG parce qu’on aurait enfin un entraîneur qui reste plus de trois ou quatre ans. Le dernier était Laurent Blanc qui a fait trois ans ».

«Il aura le temps de mettre son projet en place»

Sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, l’ancien joueur du LOSC et des Girondins de Bordeaux a assuré sur les antennes de TF1 qu’avec ce temps supplémentaire alloué à Luis Enrique de la part du PSG, le coach ibérique aura la possibilité d’inscrire ses idées sportives dans la durée. « Donc il aura le temps de mettre son projet en place et ensuite on attend que le PSG évolue et surtout qu’il nous fasse vivre des émotions. C’est ce qui manque et ce qu’attendent les supporters du PSG. C’est une bonne chose, à condition qu’on voit cette forme de progression ».