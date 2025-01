Luis Enrique l’annonce, un «joueur différent» à signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir à l’occasion de la venue de Reims au Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia disputait sa première rencontre sous les couleurs du PSG. Auteur d’une passe décisive pour Ousmane Dembélé, le Géorgien a livré une prestation prometteuse, comme le souligne Luis Enrique qui décrit son nouveau numéro 7 comme un «joueur différent».

Recruté pour environ 70M€ en provenance de Naples cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia a fait ses grands débuts avec le PSG samedi soir à l'occasion de la réception de Reims au Parc des Princes. Une première encourageante pour le Géorgien qui a notamment délivré une passe décisive pour Ousmane Dembélé, seul buteur parisien du soir (1-1). Après le match, Luis Enrique s'est d'ailleurs montré très satisfait de son nouveau numéro 7.

Luis Enrique sous le feu des critiques après la victoire du PSG ! Qu'a dit Denis Charvet pour provoquer une telle réaction ? 🤔

➡️ https://t.co/kqGPqv0JcW pic.twitter.com/O5fvpGSGbo — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 26, 2025

Luis Enrique juge la grande première de Kvaratskhelia

« Eh bien, il a joué la première mi-temps et c'est toujours compliqué pour un joueur de jouer son premier match dans une équipe. Il n'a connu que quatre séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Nous le connaissons à peine et il ne nous connaît pas non plus. Je trouve qu'il a été bon. Dès qu’il touche le ballon, on sent qu’il est différent. C'est son premier match, mais c'est le premier d'une longue série au sein du club et je pense que le bilan est positif. Il a très bien commencé la deuxième mi-temps, comme sur cette action où il a réussi à combiner et à faire la passe à Ousmane. Il est sur une bonne lancée. Il manque clairement de rythme parce qu'il n'a pas joué officiellement depuis un moment. Il est évident qu’il ne comprend rien et que la situation est encore nouvelle, mais j'espère que c'est le premier match d'une longue série », lance-t-il en conférence de presse, avant d’être relancé sur le profil de dribbleur de ses attaquants, y compris donc Khvicha Kvaratskhelia.

«Dès qu’il touche le ballon, on sent qu’il est différent»

« Nous sommes une équipe qui a généralement une possession de balle bien supérieure à celle de nos adversaires. Et en fin de compte, grâce à notre mobilité et aux un-contre-un provoqués par chaque joueur, nous créons des supériorités (numériques). Kvaratskhelia est l'un de ces joueurs, et nous en avons d'autres, ce qui est une chance pour l'entraîneur que je suis. C'est un puzzle : nous disposons de toutes les pièces et nous commençons à les assembler. Avant de donner des instructions, nous aimons observer comment les joueurs se comportent à l'entraînement et quels types de synergie apparaissent entre les joueurs. Et je répète la règle commune à tous mes attaquants, c'est que chacun peut jouer à tous les postes, ce que je considère comme très positif et bénéfique pour l'équipe », ajoute Luis Enrique.