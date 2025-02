Luis Enrique : Incroyable, le PSG retourne sa veste !

Pierrick Levallet

Fabian Ruiz a mis un peu de temps avant de s’imposer au PSG. L’international espagnol, peu convaincant depuis son arrivée en 2022, semble avoir enfin trouvé sa place dans l’effectif de Luis Enrique. Le milieu de terrain de 28 ans serait d’ailleurs passé tout proche d’un départ l’été dernier, avant que les Rouge-et-Bleu ne se ravisent.

En 2022, le PSG a déboursé un peu moins de 25M€ pour pouvoir mettre la main sur Fabian Ruiz. Sa première saison dans la capitale n’a toutefois pas été vraiment convaincante. La formation parisienne lui a toutefois accordé une deuxième chance. Mais le second exercice du milieu de terrain de 28 ans n’a pas été meilleur.

Le PSG voulait vendre Fabian Ruiz l'été dernier

De ce fait, l’international espagnol aurait été placé sur la liste des transferts l’été dernier d’après les informations d’AS. Le PSG n’était pas contre s’en séparer, malgré son excellent Euro 2024. Mais Luis Enrique le tenait toujours en haute estime. Les Rouge-et-Bleu auraient ainsi changé d’avis. Résultat, Fabian Ruiz est finalement resté chez les champions de France.

Le pari de Luis Enrique paye enfin !

Et le pari de Luis Enrique semble finir par payer. L’ancien de Naples a l’air d’avoir enfin trouvé sa place dans l’effectif du PSG. Auteur de prestations convaincantes récemment, Fabian Ruiz aurait même été nommé troisième capitaine derrière Marquinhos et Achraf Hakimi grâce à ses qualités de leadership et son travail acharné. Sa troisième saison semble être la bonne pour le champion d’Europe.