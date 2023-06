L’OM veut son Mbappé, il balance le verdict

La rédaction

Alors qu'Alexis Sanchez pourrait s'envoler vers l'Arabie Saoudite, l'OM pourrait se jeter sur une pépite de Ligue 1 pour le remplacer. Le club marseillais aurait des vues sur Elye Wahi, valorisé 40M€. Une somme, qui pourrait être bien trop importante pour Pablo Longoria comme l'a confié Ludovic Obraniak, qui l'imagine plutôt en Bundesliga.

Star de l'OM, Alexis Sanchez est en plein doute. En fin de contrat, l'international chilien dispose d'une offre conséquente de la part de l'Arabie Saoudite. Pour l'heure, le buteur n'a pas pris de décision, mais l'OM travaillerait déjà sur sa succession. A en croire les informations du Parisien, le club marseillais suivrait plusieurs joueurs, notamment Elye Wahi, dont le profil est comparé à Kylian Mbappé et Didier Drogba en Italie. Ancien coach des jeunes à Suresnes, Piotr Wojtyna a détaille le profil de Wahi.

« Il est capable d’exploits individuels »

« Son jeu est très varié. Il est capable d’exploits individuels, mais aussi de faire des passes et des déviations. Je me souviens d’un match au Racing où il avait inscrit un quintuplé et réalisé un retourné du milieu du terrain sur la barre transversale. Il avait quand même quelques lacunes au niveau de son pied gauche mais partir en centre de formation à Caen lui a permis de progresser » a-t-il déclaré au quotidien. Mais pour Ludovic Obraniak, l'OM n'aura pas les moyens de recruter Wahi cet été.

« Après 40 millions ça fait un peu cher »