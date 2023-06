L’OM veut son Mbappe, son prochain crack déjà trouvé ?

Baptiste Berkowicz

Véritable révélation de la saison dernière en Ligue 1, Elye Wahi pourrait voir son avenir s'écrire loin de Montpellier. L'attaquant français, auteur de 19 buts en championnat lors de l'exercice 2022-2023, ne laisse pas insensible certaines écuries de l'Hexagone. Marseille et Monaco ne cachent pas leur intérêt pour le joueur de 20 ans.

Malgré la saison décevante de Montpellier en Ligue 1, Elye Wahi a su tirer son épingle du jeu et de quelle manière. L'attaquant de 20 ans a explosé lors des derniers mois et possède un profil similaire à un certain Kylian Mbappé en étant capable d'évoluer sur le flanc gauche comme sur la pointe de l'attaque.

OM : Le nouvel entraineur tient sa première recrue ! https://t.co/CsfDvam9Ub pic.twitter.com/acgrn1ZMlQ — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Marseille en pince pour Wahi

Bien que l'OM ne se soit pas qualifié directement en Ligue des Champions suite à sa troisième place de Ligue 1, les dirigeants marseillais entendent bien frapper fort lors de ce mercato estival. Selon Le Parisien , Marseille est intéressé par le recrutement d'Elye Wahi dès cet été. Le club phocéen devra faire face à la concurrence de Monaco, qui a également des vues sur l'attaquant de Montpellier.

Un bon de sortie à 40M€