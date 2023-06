«Le meilleur» : L’OM a tiré le gros lot sur le mercato

Arnaud De Kanel

Habitué aux démission de ses entraineurs, Pablo Longoria aura connu bien des difficultés pour trouver le successeur d'Igor Tudor. Depuis vendredi, on sait que c'est Marcelino qui entrainera l'OM. Et si son nom ne fait pas rêver certains supporters, l'Espagnol reste très respecté par ses anciens joueurs.

C'est le début d'un nouveau cycle à l'OM. Suite à la démission d'Igor Tudor, Marcelino a été choisi pour prendre les rênes de la formation olympienne. Un choix qui est loin de faire l'unanimité à Marseille à la fois car il s'agit d'un ami de Pablo Longoria mais aussi car les supporters marseillais rêvaient de Marcelo Gallardo et de Paulo Fonseca. Pourtant, Marcelino est un entraîneur reconnu. « Je le considère comme mon mentor. C’est le meilleur entraîneur que j’ai eu dans ma carrière », confiait Cédric Bakambu dernièrement. Ses anciens joueurs en gardent de bons souvenirs.

«C'est un coach qui est au top»

Jérémy Perbet a également côtoyé Marcelino à Villarreal et il ne tarit pas d'éloges à son sujet. « C'est un coach qui est au top. Je me souviens de son discours quand on est montés, juste avant de partir en vacances : il était humble, accordait beaucoup d'importance au groupe, à ne pas se mettre en avant. Au quotidien, il avait toujours un mot pour chacun. À la salle de muscu, avant l'entraînement, il pouvait te dire : "Hier, ton entraînement n'était pas top, mais tu vas faire mieux aujourd'hui". Il était toujours positif. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai connu dans ma carrière », a-t-il déclaré pour L'Equipe . Les joueurs de l'OM vont devoir s'habituer à l'exigence de leur nouveau coach.

OM : Le nouvel entraineur tient sa première recrue ! https://t.co/CsfDvam9Ub pic.twitter.com/acgrn1ZMlQ — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

«J'ai dû me mettre au poids idéal»