Incroyable, Zidane peut enfin réaliser son rêve

Sans club depuis deux ans, Zinédine Zidane a hâte de reprendre su service et il aurait visiblement visé la Juventus, son ancien club en tant que joueur. Le problème c’est qu’à Turin un coach est déjà en place avec Massimiliano Allegri... qui pourrait pourtant laisser sa place face à une offre titanesque arrivée récemment d’Arabie Saoudite.

Tout le monde se demande quelle sera la prochaine étape de la carrière d’entraineur de Zinédine Zidane, qui a commencé sur les chapeaux de roues au Real Madrid. Sans club depuis désormais deux ans, le technicien français semble avoir hâte de retrouver un poste... mais pour le moment les options manquent.

« Si cette pause est là c’est qu’elle devait l’être, on verra plus tard »

Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, Zidane en a dit plus sur sa situation et a notamment ouvert la porte à une arrivée en France. « Retravailler en France c’est envisageable, il ne faut rien s’interdire » a confié l’ancien numéro 10 des Bleus . « Il faut sentir les choses, les vouloir, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là c’est qu’elle devait l’être, on verra plus tard ».

Zidane veut la Juventus

Son retour pourrait se faire beaucoup plus tôt que prévu ! RMC Sport a en effet annoncé que la priorité de Zidane ne serait autre que la Juventus, club où il a notamment remporté le Ballon d’Or en 1998. L’obstacle est Massimiliano Allegri, actuel entraineur du club dont l’énorme contrat jusqu’en 2025 semble empêcher un licenciement pour le moment. Mais la situation pourrait basculer au cours des prochains jours...

Allegri prêt à accepter un contrat en or en Arabie Saoudite ?