Le PSG va boucler un transfert, un accord est annoncé

Le PSG s'active depuis plusieurs semaines sur le mercato. Luis Campos a bouclé déjà plusieurs arrivées, mais il sera surtout jugé sur sa faculté à pouvoir trouver une porte de sortie pour les indésirables. Cela tombe bien, Leandro Paredes pourrait quitter le club de la capitale, Galatasaray aurait même un accord avec le joueur.

Les supporters du PSG attendent beaucoup de ce mercato estival. Avec le départ de Lionel Messi et les rumeurs autour de Kylian Mbappé et Neymar, Luis Campos va devoir envoyer du lourd. Pour l'instant le Portugais s'est activé dans le sens des arrivées. Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar vont rejoindre Paris. Ils seront annoncés au cours de l'été. Le conseiller football parisien est aussi proche de finaliser les dossiers menant à Kang-in Lee, et surtout le jeune Cher Ndour.

Leandro Paredes a un accord avec Galatasaray

Mais Luis Campos devra surtout prouver qu'il sait vendre. Car tout le monde le sait, le PSG a des moyens illimités, mais quand il s'agit de faire partir certains joueurs, c'est plus compliqué. Surtout que cet été, il va y avoir beaucoup d'indésirables dont le club de la capitale voudra se séparer. De nombreux éléments n'ont pas donné satisfaction lors de leurs prêts, et reviennent donc à Paris. C'est le cas de Leandro Paredes. Mais bonne nouvelle pour le champion de France, selon le journal sportif turc Fanatik , l'Argentin aurait un accord de principe avec Galatasaray.

Neymar - PSG : Une nouvelle polémique surréaliste éclate https://t.co/5S6GtgDv45 pic.twitter.com/dzfu2qW63c — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Paredes n'a pas convaincu à la Juventus

Prêté la saison dernière à la Juventus de Turin, le champion du monde 2022 n'a pas réussi à convaincre le club italien de le garder. Le PSG souhaite s'en séparer pour faire de la place au milieu de terrain, mais le joueur a récemment déclaré vouloir évoluer sous les ordres de Luis Enrique, qui débarquera bientôt à Paris. À suivre...