Il balance en direct sur l’avenir de Zidane

Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n’a pas pu devenir le sélectionneur de l’équipe de France comme il l’espérait. Le technicien français s’attend à reprendre du service mais il ne sait toujours pas où. Rio Mavuba, lui, a sa petite idée sur la question.

Indécis Zinédine Zidane. Voilà deux années que Zizou n’entraîne plus, depuis son départ du Real Madrid. Le technicien tricolore a attendu l’équipe de France pendant un moment mais Didier Deschamps a fini par prolonger son contrat à la tête des Bleus . Résultat, Zidane risque de reprendre du service dans un club.

«J’espère me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner»

« Je ne suis pas en activité donc j’entraine pas, je profite. J’espère me dire que rapidement je vais pouvoir entraîner. Ça fait peut-être deux ans que je n’ai plus ça mais ça va venir », confiait Zinédine Zidane ce dimanche dans Téléfoot .

«Je pense qu’un retour à Madrid peut être possible»