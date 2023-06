PSG - Mbappé : Son transfert approche, une énorme condition est révélée

Benjamin Labrousse

Alors que son départ du PSG se profilait davantage pour 2024, Kylian Mbappé pourrait finalement rejoindre le Real Madrid dès cet été. Mais si l’attaquant français a récemment affirmé vouloir continuer à Paris l’an prochain, le club espagnol devra convaincre Fayza Lamari, mère et agent du Français. Cette dernière pourrait bel et bien détenir la clé de l’avenir de Kylian Mbappé…

De quoi sera fait le mercato du PSG ? Si dans les prochains jours, le club parisien devrait officiellement tourner la page Christophe Galtier afin de nommer Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, Paris pourrait voir Kylian Mbappé quitter la capitale de manière subite. Meilleur buteur de l’histoire du club, le départ de l’attaquant français pourrait réellement bouleverser le projet sportif du PSG dans les prochaines années.

« C'est une négociatrice acharnée »

Désormais, la presse espagnole semble unanime à ce sujet : Le Real Madrid va tenter de recruter Kylian Mbappé dès cet été. Selon MARCA , le club Merengue préparerait une offre historique pour tenter d’arracher le Français du PSG. Mais comme le précise Relevo ce dimanche, les dirigeants madrilènes devront clairement faire face à Fayza Lamari dans ce dossier. L’ancienne joueuse de handball, mère et représentante du joueur, est réputée pour ne pas être simple en affaires. « C'est une négociatrice acharnée. Elle en veut toujours plus et elle sait comment s'y prendre. Elle écoute et écoute, elle est très intelligente » , affirme ainsi auprès du média ibérique, un proche du dossier.

« Elle se bat pour son fils et pour l'argent de sa famille »