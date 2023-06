Critiquée, une star du PSG prête à claquer la porte ?

Thibault Morlain

Alors qu’on parle surtout de l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar en ce moment au PSG, d’autres stars pourraient également s’en aller durant ce mercato estival. Dernièrement, le cas de Marco Verratti a fait notamment l’objet de certaines rumeurs. Et voilà que malgré sa récente prolongation jusqu’en 2026, l’Italien pourrait bel et bien quitter le PSG. Explications.

Annoncé comme le prochain entraîneur du PSG, Luis Enrique a par le passé fait part de son admiration pour Marco Verratti. Mais voilà que les deux hommes pourraient ne pas collaborer ensemble la saison prochaine à Paris. En effet, l’avenir de l’Italien fait l’objet de certaines rumeurs. Bien que Verratti ait prolongé au PSG jusqu’en 2026, la suite de sa carrière pourrait s’écrire loin de la capitale.

Verratti va se poser les bonnes questions

Pour Marco Verratti, la saison qui vient de s’achever a été loin d’être facile. Le joueur du PSG a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses critiques. Au point de le faire réfléchir sur son avenir ? Selon les informations d’Alfredo Pedulla, Verratti se donnerait quelques jours afin de prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière.

Le PSG ou un transfert ?

Si Marco Verratti a encore un contrat allant jusqu’en 2026 avec le PSG, voilà que différentes options s’offriraient à lui pour s’en aller. L’Arabie Saoudite serait l’une de ses possibles destinations. A moins que Verratti ne choisisse d’aller ailleurs en Europe, l’Atlético de Madrid étant notamment annoncé sur les rangs, mais pour cela, il faudra renoncer à une partie de son salaire.