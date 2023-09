L’OM tient son entraîneur, il annonce déjà la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le suspense a pris fin ce mercredi. Gennaro Gattuso a débarqué à Marseille pour s'engager jusqu'à la fin de la saison avec l'OM. L'ancien coach du Milan AC arrive avec son tempérament de feu, mais aussi avec sa science tactique comme le souligne Lionel Charbonnier, ancien portier de l'équipe de France et champion du monde en 1998.

Président de l'OM, Pablo Longoria s'est activé pour dénicher un successeur à Marcelino. Ces dernières heures, l'Espagnol s'est démené pour trouver un technicien doté d'un gros caractère et qui a les épaules pour affronter les crises à Marseille. La piste Christophe Galtier a été explorée, mais l'OM a finalement fait le choix de miser sur Gennaro Gattuso.

Galtier appelle l’OM, sa réponse est cruelle https://t.co/YWNKCrOIUJ pic.twitter.com/nWtkPnhipV — le10sport (@le10sport) September 27, 2023

Gattuso débarque à Marseille

Libre depuis son départ du FC Valence en janvier dernier, le champion du monde 2006 s'est engagé pour une saison + une année en option. Le technicien italien aura la lourde tâche de relancer une équipe en grande difficulté, qui reste sur une lourde défaite face au PSG au Parc des Princes (4-0). Mais à en croire Lionel Charbonnier, Gattuso a les épaules pour surmonter cette épreuve.

« Il va structurer son équipe »