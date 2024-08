L'OM lance une révolution, le rôle de De Zerbi est décisif

Amadou Diawara

L'OM veut que la saison 2024-2025 soit celle du renouveau. Pour ce faire, le club phocéen a frappé un grand coup sur le mercato. Afin de peaufiner son effectif d'ici la fin de cette fenêtre de transferts, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi travailleraient ensemble main dans la main. En effet, ils valideraient à trois tous les transferts de l'OM.

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Jean-Louis Gasset a décidé de prendre sa retraite. Pour remplacer l'ancien entraineur de 70 ans, Pablo Longoria a choisi de miser sur Roberto De Zerbi.

C'est la saison du renouveau pour l'OM

Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM a enflammé le mercato. En effet, le club phocéen a officialisé de nombreux transferts depuis l'ouverture du marché le 10 juin, notamment dans le sens des arrivées. En effet, Pablo Longoria a déjà annoncé neuf transferts : Ismaël Koné (Watford), Lilian Brassier (Brest), Mason Greenwood (Manchester United), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Derek Cornelius (Malmö), Valentín Carboni (Inter), Geronimo Rulli (Ajax), Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles) et Elye Wahi (Lens). Et Roberto De Zerbi aurait eu son rôle à jouer dans chacune de ces transactions.

De Zerbi valide tous les transferts avec Longoria et Benatia

D'après les indiscrétions de RMC Sport, l'OM prépare la nouvelle saison, qui doit être celle du renouveau. Alors que Roberto De Zerbi a pris place sur le banc marseillais, il travaillerait de concert avec Pablo Longoria et Medhi Benatia. En effet, ils valideraient à trois chaque joueur recruté.