L’OM lance une nouvelle mode inattendue ?

Arnaud De Kanel

Première réussie pour Roberto de Zerbi en Ligue 1. Porté par ses recrues, l'OM n'a fait qu'une bouchée de Brest samedi en fin d'après-midi. Malgré une large refonte de l'effectif, les automatismes sont déjà présents pour les Olympiens. Très actif sur le mercato, l'OM est d'ailleurs en train de lancer une mode, à savoir recruter en seconde division anglaise.

L'Olympique de Marseille s'illustre une fois de plus par son activité intense sur le marché des transferts. Le club a déjà mis la main sur neuf nouvelles recrues, parmi lesquelles Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli et Elye Wahi. Or, Pablo Longoria souhaite encore recruter un ailier gauche et il pourrait bien continuer ses emplettes dans un championnat qu'il affectionne, le Championship.

Longoria lance la mode du recrutement en Championship

Il semble que Pablo Longoria ait trouvé dans le Championship un terrain de chasse privilégié pour renforcer l'effectif de l'OM. En effet, déjà l'été dernier, le président marseillais avait puisé dans la deuxième division anglaise pour signer deux joueurs prometteurs. Iliman Ndiaye, arraché à Sheffield United pour 17M€, et Ismaïla Sarr, recruté à Watford contre une somme avoisinant les 13M€, avaient rejoint les rangs marseillais. Cet été, Longoria a récidivé en signant Ismaël Koné, également en provenance de Watford, pour 12M€. Mais ce n'est pas terminé...

Une nouvelle recrue en provenance de Championship ?

L'OM explore activement ses options pour renforcer son secteur offensif, et l'une des pistes sérieuses mène à Jonathan Rowe. L'ailier de Norwich City semble fortement attiré par la perspective de rejoindre Marseille. Selon des informations récentes, il aurait même décliné l'opportunité de jouer lors de la première journée de Championship après avoir appris que l'OM avait soumis une première offre pour s'attacher ses services. Il pourrait donc devenir le quatrième joueur à rejoindre l'OM après le Championship en moins d'un an.