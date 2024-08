L’OM lâche une ultime menace pour la fin du mercato !

Thomas Bourseau

Le temps presse à Marseille et Pablo Longoria commencerait sérieusement à perdre patience sur la question du loft encore composé de bien trop de joueurs à quelques heures de la clôture du mercato estival. Le président de l’OM aurait tenu une réunion le week-end dernier avec certains indésirables dans le but de leur faire part de l’urgence de leurs situations et du fait qu’ils ne retrouveraient pas le groupe professionnel de Roberto De Zerbi s’ils venaient à rester…

A l’Olympique de Marseille, l’heure est grave. Le mercato estival fermera ses portes le 30 août au soir et le loft mis en place par le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia ne s’est pas vidé aussi vite qu’espéré par le président et le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille. Seul Pau Lopez est parti pour Girona pour le moment et le reste des indésirables de Roberto De Zerbi figurent toujours à Marseille.

L’OM s’impatiente pour ses «lofteurs»

L’Équipe révèle que lors d’une réunion samedi dernier avec Azzedine Ounahi, Jordan Veretout et Samuel Gigot, Pablo Longoria n’aurait pas caché la détermination des dirigeants marseillais de se séparer de l’intégralité du loft également composé d’Ulisses Garcia ou encore de Chancel Mbemba parti au clash avec Ali Zarrak, adjoint de Medhi Benatia.

Longoria a annoncé la couleur aux indésirables : ils ne seront pas réintégrés après le mercato

Le président de l’Olympique de Marseille commencerait à s’impatienter quant aux départs des joueurs jugés indésirables, qui ne ressentiraient pas la même urgence que leurs dirigeants au sujet de leur situation respective. Toutefois, ils seraient bien au courant des risques s’ils ne quittaient pas définitivement l’OM avant la date butoir du mercato. Déclassés avec l’équipe réserve de Jean-Pierre Papin, les joueurs écartés par Roberto De Zerbi ne seraient pas réintégrés dans son groupe comme Pablo Longoria l’aurait affirmé au cours de la réunion samedi dernier d’après L’Équipe.