L'OM annonce un gros transfert !

Après avoir déjà recruté Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l'OM continue de renforcer massivement son secteur offensif. Ainsi, comme attendu c'est au tour d'Iliman Ndiaye de s'engager avec le club phocéen. L'attaquant qui débarque en provenance de Sheffield United est la sixième recrue estivale de l'OM.

Et de six ! Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Ruben Blanco, l'OM tient effectivement une sixième recrue estivale. Sans surprise, il s'agit d'Iliman Ndiaye qui débarque en provenance de Sheffield United après un feuilleton aux multiples rebondissements.

𝗜𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲, 𝗱𝘂 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 💭Le milieu offensif sénégalais 🇸🇳 rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023

Ndiaye signe enfin à l'OM

En effet, par le biais d'un communiqué, l'OM a annoncé « la signature d’Iliman Ndiaye en provenance de Sheffield United. Le milieu de terrain offensif s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale . » Un transfert attendu depuis plusieurs semaines et qui a même longtemps semblé perdu après les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, mais également face aux exigences de Sheffield United. Finalement, Iliman Ndiaye est bien un joueur de l'OM, il avait même vendu la mèche il y a quelques minutes sur Instagram.

Il avait vendu la mèche pour son arrivée