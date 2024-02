L’OM annonce des «discussions» dans ce dossier chaud

Hugo Chirossel

Présent en conférence de presse ce mercredi à l’occasion de la présentation de Faris Moumbagna, Pablo Longoria en a profité pour évoquer plusieurs dossiers de l’OM, et notamment le cas Jonathan Clauss. Interrogé sur une potentielle prolongation de l’international français, le président marseillais a indiqué que des discussions en ce sens allaient avoir lieu.

Alors qu’il fait partie des meilleurs joueurs de l’OM cette saison, Jonathan Clauss a été mis sur le marché par son club, lors des derniers du mercato hivernal. Le cas de l’international français (10 sélections) interroge et son investissement a même été remis en question. Un sujet évoqué par Pablo Longoria ce mercredi en conférence de presse, qui assure que tout va bien avec le latéral droit de 31 ans.

«Je crois que cela a eu un impact positif»

« Cela a été mouvementé, il faut expliquer les différentes situations. Le plus important, c'est l'institution. C'est plus important que tout pour les gens qui travaillent au quotidien. Avec Jonathan Clauss, je vais être clair car on a parlé et il n'y a pas de problème. Je crois que cela a eu un impact positif car il a montré un gros niveau d'engagement à l'entraînement cette semaine. J'en parle parce que tout le monde doit savoir. C'est un joueur avec des qualités exceptionnelles, il a une sensibilité spéciale et c'est un joueur attachant », a déclaré Pablo Longoria, avant de s’exprimer sur une potentielle prolongation de Jonathan Clauss, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’OM.

«Une prolongation de Clauss ? Dans les prochains mois, il y aura beaucoup de discussions»