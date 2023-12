L’OM a signé une star, «c’était un rêve de gamin»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à Lorient, Bamba Dieng retrouvera son ancienne équipe, l'OM, ce dimanche. A cette occasion, l'international sénégalais a accordé un entretien au média de la Ligue 1. L'occasion pour le buteur de revenir sur ses années marseillaises et de rendre hommage à l'un de ses anciens coéquipiers : Alexis Sanchez, aujourd'hui à l'Inter.

Durant l'été 2022, l'OM frappait un gros coup en mettant la main sur Alexis Sanchez, ancien joueur du FC Barcelone ou encore de l'Inter. En l'espace d'un an, l'international chilien a laissé une trace indélébile au sein du vestiaire marseillais comme l'a confié Bamba Dieng, ancien de l'OM.

OM : «Inquiet», Gattuso lance un avertissement au vestiaire https://t.co/GZSY2bB6qo pic.twitter.com/8aFvt97VAb — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Dieng rend hommage à Alexis Sanchez

« C’était un rêve de gamin ! J’étais trop content de pouvoir jouer à ses côtés. Quand j’étais petit, je ne portais que des maillots floqués à son nom et, sur les réseaux, je ne faisais que regarder des vidéos de ses actions… Rien ne pouvait me faire plus plaisir que de jouer avec lui ! » a déclaré le buteur sénégalais.

« J’ai beaucoup appris à ses côtés »